Определить k-количество трехзначных натуральных чисел,сумма цифр равна (1lt;nlt;27)
Информатика
Определить k-количество трехзначных натуральных чисел,сумма цифр равна (1lt;nlt;27)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается, что подходят все числа от 101 до 998, так как число больше или меньше выходит за условие неравенства. Всего таких чисел 898 шт.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Камола в 21 раз младше своей 84-летней бабушки. Сколько лет Камоле? Во сколько раз мл??дше бабушки мама Камолы,если ей 42 года
Математика
После неудачного ремонта обе стрелки механических часов стали двигаться на 20% быстрее. Какое время покажут часы в 5 утра, если в полночь было выст...
Математика
Два мальчика поплыли одновременно навстречу друг другу с двух концов бассейна, длина которого 100 метров. Первый проплыл 48 метров, а второй 42 мет...