После неудачного ремонта обе стрелки механических часов стали двигаться на 20% быстрее.Какое время покажут часы в 5 утра,если в полночь было выставлено верное время.

Алгебра
После неудачного ремонта обе стрелки механических часов стали двигаться на 20% быстрее.Какое время покажут часы в 5 утра,если в полночь было выставлено верное время.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Механизм часов устроен следующим образом: движение часовой стрелки полностью зависит от движения минутной стрелки.  Поскольку минутная стрелка двигает часовую стрелку то рассмотрим погрешность минутной стрелки.  1) 360:60=6° (градусов) проходит минутная стрелка за 1 минуту 2) 6*20/100=1,2° (градусов) погрешность минутной стрелки в 20% за 1 минуту. 3) 1,2*60*5=360° (градусов) лишних проходит минутная стрелка за 5 часов или полный оборот (1 час) Значит минутная стрелка сдвинет часовую стрелку на 1 час 4) 5+1=6 часов будет показывать часы в 5 утра Если рассмотреть погрешность часовой стрелки, то она составит (6-5):5*100=20 %, что соответствует поставленному условию задачи (и минутная и часовая стрелка стали двигаться на 20% быстрее) Ответ 6 часов.
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