Дайте описание Лизе из повести А. С. Пушкина барышня-крестьянка.

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Лиза Муромская - дочь помещика Григория Ивановича Муромского: "...Григорий Иванович Муромский ... был настоящий русский барин..." Отец Лизы, любитель всего английского, зовет дочь на английский манер - Бетси: "....Лиза (или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович)..." Возраст Лизы Муромской - 17 лет: "...Ей было семнадцать лет..." "...можно ли с точностию определить, о чем думает семнадцатилетняя барышня..." У Лизы приятное смуглое лицо и черные глаза: "...Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо..." "...образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение..." "...черноглазая моя шалунья..." "...Лиза, его смуглая Лиза..." О внешности Лизы автор также дает следующие комментарии: "...когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам... ...он успел заметить ножку, с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством..." "...Лиза… нет, Акулина, милая смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платьице..." Мать Лизы умерла. Когда это произошло - автор не уточняет: "...на ту пору овдовев, уехал он..." Воспитанием Лизы занимается гувернантка-англичанка, старая дева мисс Жаксон: "...У дочери его была мадам англичанка...." "...приводили в отчаянье ее мадам мисс Жаксон..." У Лизы есть верная служанка Настя, которая поддерживает барышню во всех проказах: "...За Лизою ходила Настя; она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи..." Лиза - единственная дочь своего отца, "балованное дитя". Отец восхищается проказами дочери и растит ее в полной свободе: "...Она была единственное и следственно балованное дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца..." "...Опять какие‑нибудь проказы! – сказал смеясь Григорий Иванович. – Ну, хорошо, хорошо; согласен, делай, что хочешь..."