Как создать памятку как стать добрым человеком

Гость: Гость:

Сделайте табличку Напишите Что бы стать добрым надо: не красть|не убивать|не обижать|не говорить плохого|быть не агрессивным(злым,грубым,плохим) ЕСЛИ ПОМОГЛА ПОЖАЛУЙСТА НАЖМИТЕ НА √СПАСИБО√