Как создать памятку как стать добрым человеком
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Как создать памятку как стать добрым человеком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сделайте табличку Напишите Что бы стать добрым надо: не красть|не убивать|не обижать|не говорить плохого|быть не агрессивным(злым,грубым,плохим) ЕСЛИ ПОМОГЛА ПОЖАЛУЙСТА НАЖМИТЕ НА √СПАСИБО√
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