7/11 lt; xlt; 8/11 чему равен x?
Математика
7/11 lt; xlt; 8/11 чему равен x?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/11 = 14/22 8/11 = 16/22 14/22<15/22<16/22 или 7/11<15/22<8/11
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