Капли дождя падают вертикально со скоростью 50 м/с. Автомобиль едет со скоростью 15 ??/с. При каком угле наклона к вертикали заднее стекло останется сухим?

Физика
Капли дождя падают вертикально со скоростью 50 м/с. Автомобиль едет со скоростью 15 ??/с. При каком угле наклона к вертикали заднее стекло останется сухим?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из треугольника скоростей: tg α=15/50 tg α = 0,30 α≈18°
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