Капли дождя падают вертикально со скоростью 50 м/с. Автомобиль едет со скоростью 15 ??/с. При каком угле наклона к вертикали заднее стекло останется сухим?

Физика

Капли дождя падают вертикально со скоростью 50 м/с. Автомобиль едет со скоростью 15 ??/с. При каком угле наклона к вертикали заднее стекло останется сухим?

Автор: Гость