Помогите решить. Номер 4,5. Помощью схемы.
Физика
Помогите решить. Номер 4,5. Помощью схемы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну вот вроде так. Такую имел ввиду схему? (это номер 5)
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