В БАКЕ КИПЯТИЛЬНИКА СОДЕРЖИТСЯ 208 Л ВОДЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 15 C СКОЛЬКО НУЖНО СЖЕЧЬ УГЛЯ ЧТОБЫ НАГРЕТЬ ВОДУ В НЕМ ДО 92 C
Физика
В БАКЕ КИПЯТИЛЬНИКА СОДЕРЖИТСЯ 208 Л ВОДЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 15 C СКОЛЬКО НУЖНО СЖЕЧЬ УГЛЯ ЧТОБЫ НАГРЕТЬ ВОДУ В НЕМ ДО 92 C
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=208*4200*(92-15)≈67 300 000 Дж = 67,3 Мдж q=30 МДж/кг m=Q/q=2,24кг
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