В БАКЕ КИПЯТИЛЬНИКА СОДЕРЖИТСЯ 208 Л ВОДЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 15 C СКОЛЬКО НУЖНО СЖЕЧЬ УГЛЯ ЧТОБЫ НАГРЕТЬ ВОДУ В НЕМ ДО 92 C

Физика

В БАКЕ КИПЯТИЛЬНИКА СОДЕРЖИТСЯ 208 Л ВОДЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 15 C СКОЛЬКО НУЖНО СЖЕЧЬ УГЛЯ ЧТОБЫ НАГРЕТЬ ВОДУ В НЕМ ДО 92 C

Автор: Гость