Загадка про компьютер или утюг или холодильник или телевизор в стихотворной форм??
Литература
Загадка про компьютер или утюг или холодильник или телевизор в стихотворной форм??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вутри него очень много схем смотрю я передачи по чему и каждый день у нас дома смех потому что смотрим КВН
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