Помогите пожалуйста, какой элемент имеет нуклонное число - 16 и 32 . Срооочноо!!
Химия
Помогите пожалуйста, какой элемент имеет нуклонное число - 16 и 32 . Срооочноо!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это S (сера). Для этого надо посмотреть на таблицу Менделеева.
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