Двигаясь со скоростью 70 км в час автомабиль проехал 280 км. Сколько времени он был в пути?
Математика
Двигаясь со скоростью 70 км в час автомабиль проехал 280 км. Сколько времени он был в пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
280:70=4 часа Ответ:4часа автомобиль был в пути
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