Почему аккорды так называются: Em, Dm, A7, B7, C, H, Gsus4, H75- Почему именно 7, sus, m, 75-....? Какие ещё есть разновидности. Расскажите пожалуйста и объясните

Музыка

Почему аккорды так называются: Em, Dm, A7, B7, C, H, Gsus4, H75- Почему именно 7, sus, m, 75-....? Какие ещё есть разновидности. Расскажите пожалуйста и объясните

Автор: Гость