Почему аккорды так называются: Em, Dm, A7, B7, C, H, Gsus4, H75- Почему именно 7, sus, m, 75-....? Какие ещё есть разновидности. Расскажите пожалуйста и объясните

Музыка
Почему аккорды так называются: Em, Dm, A7, B7, C, H, Gsus4, H75- Почему именно 7, sus, m, 75-....? Какие ещё есть разновидности. Расскажите пожалуйста и объясните
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленькие лат.буквы означают минор.А большие Мажор.У нот до ре ми фа соль ля си есть буквенны обозначения.Например: С-это до.D-ре.Е- ми.F-фа.G- соль.А- ля.7 Это септ аккорд.m-минор.
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