И.п., Р.п., Д.п., В.п., Т.п., П.п., деньки, юбка, подъём. проскланять

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И.п., Р.п., Д.п., В.п., Т.п., П.п., деньки, юбка, подъём. проскланять
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. что? деньки, юбка, подъём Р.п. чего? деньков, юбки, подъёма Д.п. чему? денькам, юбке, подъёму В.п. что? деньки, юбку, подъём Т.п. чем? деньками, юбкой, подъёмом П.п. о чём? о деньках, об юбке, о подъёме
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