Пахать родственные слова отвечают на вопросы кто? какое?
Русский язык
Пахать родственные слова отвечают на вопросы кто? какое?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пахать (что делать?) Родственные слова: пашет, пашу, пашите.
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