Пахать родственные слова отвечают на вопросы кто? какое?

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Пахать родственные слова отвечают на вопросы кто? какое?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пахать (что делать?)  Родственные слова: пашет, пашу, пашите.
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