Помогите пожалуйста вставить буквы зарание спасибо

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Помогите пожалуйста вставить буквы зарание спасибо
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Однородный, обозначать, дополнение, обстоятельства,подлежащее, сказуемое, второстепенный, предложение, интонация, кораблик, ворота, письмецо, весна, лесной, проплясать, смеяться, ящерица, загадка, природа, зоопарк, луч, корыто, подосиновик, рябина, багаж, корзина, пирожное, любишь, пирожки, хвалишь
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