Срочно составь задачу по рисунку только с условием
Русский язык
Срочно составь задачу по рисунку только с условием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пришли гости. мама положила всем гостям по 4 тарелки. в каждой тарелке по 3 груши. вопрос сколько груш всего? сколько груш надо добавить что бы получилось 15 груш.
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