Приметр прямокголиника 28см , ширина 5 см . Найти площадь

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Периметр это сумма всех сторон, он равен 28 см. Две ширины в прямоугольнике равны. значит одна ширина -=10 см.Тогда найдём длины . 28-10=18 см - сумма длин прямоугольника .Одна длина 9 см . Отсюда Площадь равная a*b = 9*5=40 cv Ответ : 40