Назовите общие имена объектов о которых сообщается в путеводителях .назовите еде??ичные имена объектов о которой может рассказать человек после туристической поездки по России

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Назовите общие имена объектов о которых сообщается в путеводителях .назовите еде??ичные имена объектов о которой может рассказать человек после туристической поездки по России

Автор: Гость