Назовите общие имена объектов о которых сообщается в путеводителях .назовите еде??ичные имена объектов о которой может рассказать человек после туристической поездки по России

Информатика
Назовите общие имена объектов о которых сообщается в путеводителях .назовите еде??ичные имена объектов о которой может рассказать человек после туристической поездки по России
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эрмитаж Кремль (например, московский) Валаам Собор (их навалом) Крепость (например, Петропавловская) Кронштадт Петергоф . 
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