Назовите общие имена объектов о которых сообщается в путеводителях .назовите еде??ичные имена объектов о которой может рассказать человек после туристической поездки по России
Информатика
Назовите общие имена объектов о которых сообщается в путеводителях .назовите еде??ичные имена объектов о которой может рассказать человек после туристической поездки по России
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эрмитаж Кремль (например, московский) Валаам Собор (их навалом) Крепость (например, Петропавловская) Кронштадт Петергоф .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что в летописном рассказе о князе Олеге заставляет Пушкина сохранить эпитет <<??ещий>>? Найдите этот эпизод ( или эпизод) в летописи.
Английский язык
Английский язык
Переведите предложение, без переводчика! Поскольку все мы выросли в разных условиях, это тоже может стать причиной проблем и напряженных отношени...
Русский язык