Составь и напиши текст на тему моё любимое животное. Определи тип получившегося т??кста
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Составь и напиши текст на тему моё любимое животное. Определи тип получившегося т??кста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Недавно у нас в доме появился котенок. Его мне подарили родители. Я назвала его ___. После школы я прихожу домой и он встречает меня,трется о ноги, ласкается. Мы с ним много играем, особенно он любит свой мячик. Иногда мы с ним гуляем. Я очень рада тому что он у меня есть.
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