Составь и напиши текст на тему моё любимое животное. Определи тип получившегося т??кста

Гость: Гость:

Недавно у нас в доме появился котенок. Его мне подарили родители. Я назвала его ___. После школы я прихожу домой и он встречает меня,трется о ноги, ласкается. Мы с ним много играем, особенно он любит свой мячик. Иногда мы с ним гуляем. Я очень рада тому что он у меня есть.