Сюжет рассказа А.С.Пушкина "Выстрел"

Литература
Сюжет рассказа А.С.Пушкина "Выстрел"
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Гость:
Повествование ведётся от лица свидетеля событий, который в бытность свою армейским офицером, познакомился с Сильвио. Среди прочих отставной гусар слыл весьма угрюмым человеком, но мало кто-то б решился указать ему это в лицо: Сильвио — прекрасный стрелок. И вот однажды, увлекаемый обстоятельствами к отъезду, Сильвио рассказывает свою историю. Дескать, шесть лет назад, он был участником дуэли с одним молодым повесой, который, мало того, что, стреляя первым, как будто нарочно подпортил Сильвио его кивер, так ещё и отнёсся к ответному выстрелу весьма равнодушно (легкомысленно ел черешню, сплёвывая косточки в сторону) . Взбешённый таким поведением, и пренебрежением противника к возможной предстоящей смерти, Сильвио откладывает свой выстрел, подаёт в отставку и уезжает. И вот, спустя шесть лет, он узнаёт, что его обидчик женится, и решает вернуть ему должок. Окончание этой истории, рассказывает уже помещик, граф — тот самый некогда молодой повеса, оскорбивший Сильвио. Выясняется, что Сильвио его нашёл, вынудил снова разыграть выстрел (определить, кто из противников стреляет первым) , мотивируя это тем, что не может стрелять в безоружного человека. И увидев, что теперь-то графу есть чего терять, увидев слёзы его испуганной жены, удовлетворённый Сильвио уезжает.
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