Переводите пожалуйсто срочно надо

Гость: Гость:

Люди верят/думают, что британцы всё время разговаривают о погоде. Люди думают, что англичане очень не любят перемены/изменения. Люди считают, что англичане не очень хороши в изучении иностранных языков. Они сказали, что англичане не тратят много денег на одежду. Люди верят/думают, что шотландцы осторожны/бережливы с деньгами (с осторожностью относятся к деньгам). Люди думают, что ирландцы болтливы/разговорчивы. Люди считают, что ирландцы сладкоежки; они любят торты, шоколад и прочие сладости. Люди знают, что британцы не любят показывать свои чувства.