Переводите пожалуйсто срочно надо
Английский язык
Переводите пожалуйсто срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди верят/думают, что британцы всё время разговаривают о погоде. Люди думают, что англичане очень не любят перемены/изменения. Люди считают, что англичане не очень хороши в изучении иностранных языков. Они сказали, что англичане не тратят много денег на одежду. Люди верят/думают, что шотландцы осторожны/бережливы с деньгами (с осторожностью относятся к деньгам). Люди думают, что ирландцы болтливы/разговорчивы. Люди считают, что ирландцы сладкоежки; они любят торты, шоколад и прочие сладости. Люди знают, что британцы не любят показывать свои чувства.
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