Як рішить рівняння? 86/13-(в+9/13)=42/13

Математика
Як рішить рівняння? 86/13-(в+9/13)=42/13
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
86/13-в-9/13=42/13 77/13-в=42/13  в=77/13-42/13=35/13  
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