Упростите выражение 2ax+3by+6ay+bx
Алгебра
Упростите выражение 2ax+3by+6ay+bx
Ответ(ы):
Гость:
(2а+b)(x+3y) способ группировки , если что еще можешь раскрыть скобки)
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