Решите уравнение пожалуйста!!! 6х-х²=0 6х²+36=0 3х²-13х+14=0
Алгебра
Решите уравнение пожалуйста!!! 6х-х²=0 6х²+36=0 3х²-13х+14=0
Ответ(ы):
Гость:
1)x(6-x)=0 x₁=0 x₂=6 2)6x²=-36 x²=-6 (Корней нет) 3)D=-13-4*3*14=169-168=1 x1=13+1/6=14/6=2 2/6=2 1/3 x2=13-1/6=12/6=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Комплекс центрального концертного зала ,,Казахстан,, состоит из трех функциональных макросекторов - Пьяцца - фойе, киноконцертный зал и сцены. 1)...
Английский язык
Русский язык
Прочитай текст. Какова его тема? А ныне в разве..ку идут следопыты, туда, где когда-то ровес (?)ники шли... (не)будут, (не) будут, (не) будут забыт...