Комплекс центрального концертного зала ,,Казахстан,, состоит из трех функциональных макросекторов - Пьяцца - фойе, киноконцертный зал и сцены. 1) Ширина Пьяцца-фойе состовляет 60% от его длины, высота на 17 м меньше ширины, а ...

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Комплекс центрального концертного зала ,,Казахстан,, состоит из трех функциональных макросекторов - Пьяцца - фойе, киноконцертный зал и сцены. 1) Ширина Пьяцца-фойе состовляет 60% от его длины, высота на 17 м меньше ширины, а его периметр равен 192 м. Найдите объем Пьяцца - фойе

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