Решите уравнение: -5-х=2
Математика
Решите уравнение: -5-х=2
Ответ(ы):
Гость:
-5-х=2 -x=2+5(переносим 5 за =,знак обязательно меняется) -х=2+5(нужно разделить на (-1)чтобы избавится от -) |×(-1) х=-2-5 х=-7 Проверка: -5+7=2 Можно так записать:-5-(-7)=2 Почему +7??? Потому что -(-7)=+7 Вот и все!!!
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