Как решить задачи 2 плиз помагите . 1. От двух пристаней одновременно навстречу дру?? другу отплыли два катера . через 5 ч. они встретились . С какой скоростью шёл каждый катер , если скорость одного на 12 миль/ч. больше скорос...
Математика
Как решить задачи 2 плиз помагите . 1. От двух пристаней одновременно навстречу дру?? другу отплыли два катера . через 5 ч. они встретились . С какой скоростью шёл каждый катер , если скорость одного на 12 миль/ч. больше скорости другого,а расстояние между пристанями 440 миль ? 2 задача. В бассейн из двух труб вливается вода . Из одной трубы со скоростью 37л/мин. ,из другой - 42л/мин. За какое время заполнится этот бассейн ,который вмещает 31.200 л воды ,если в нём есть сток , через который за минуту выливается 14 л воды ?
Ответ(ы):
Гость:
Х - скорость первого х+12 - скорость второго х+х+12 - скорость сближения 2х+12 2х+12=440/5 2х+12=88 2х=88-12=76 х=76/2=38 - скорость первого 38+12=50 скорость второго 1 труба 37 л/мин,2 труба - 42 л/мин ,выливается 14л/мин т.е за одну минуту заливается 37+42-14=65 л 31200/65=480 минут/60=8 часов
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