Как решить задачи 2 плиз помагите . 1. От двух пристаней одновременно навстречу дру?? другу отплыли два катера . через 5 ч. они встретились . С какой скоростью шёл каждый катер , если скорость одного на 12 миль/ч. больше скорос...

Математика

Как решить задачи 2 плиз помагите . 1. От двух пристаней одновременно навстречу дру?? другу отплыли два катера . через 5 ч. они встретились . С какой скоростью шёл каждый катер , если скорость одного на 12 миль/ч. больше скорости другого,а расстояние между пристанями 440 миль ? 2 задача. В бассейн из двух труб вливается вода . Из одной трубы со скоростью 37л/мин. ,из другой - 42л/мин. За какое время заполнится этот бассейн ,который вмещает 31.200 л воды ,если в нём есть сток , через который за минуту выливается 14 л воды ?

Автор: Гость