Як російською буде "Я пишаюся тобою"
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Як російською буде "Я пишаюся тобою"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На русском будет "Я горжусь тобой"
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