Як розташована луска на тілі окуня

Биология
Як розташована луска на тілі окуня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тіло окуня вкрите кістковою лускою. Кожна лусочка своїм переднім краєм заходить у шкіру, а заднім — налягає на лусочку наступного ряду. Зовні луска вкрита шаром слизу, який зменшує тертя тіла риби об воду і захищає рибу від бактерій та цвілевих грибів. 
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