Як утворити прислівник зі слів ранок день весна радісний
Литература
Як утворити прислівник зі слів ранок день весна радісний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рано- вранці День -вдень Весна- навесні Радісний -радісно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
1)Розглянь малюнки яки компютери зеднани в локальни мережи запиши назви способи?? зеднання 2)зеднай линиями компютери на схеми в мережу один из ...
Химия
C2H6+X=C4H8 C4H8+X=CH3COOH C2H6+X=C2H5OH C2H6+X=C2H4 C2H5OH+X=CH3CHO C2H4+X=C2H5OH C2H4+X=C2H2 C2H2+X=CH3CHO