В харчевне''Три пескаря'' на первое предлагали борщ и уху,на второе- стейк из свинины, рыбные котлеты и овощное рагу ,на десерт мороженое.Каждый обед должен состоять из одного первого блюда, одного второго и десерта ,при этом в...

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В харчевне''Три пескаря'' на первое предлагали борщ и уху,на второе- стейк из свинины, рыбные котлеты и овощное рагу ,на десерт мороженое.Каждый обед должен состоять из одного первого блюда, одного второго и десерта ,при этом в обеде не должно быть больше одного рыбного блюда. Сколько вариантов таких обедов можно получить из этого набора блюд?

Автор: Гость