В харчевне''Три пескаря'' на первое предлагали борщ и уху,на второе- стейк из свинины, рыбные котлеты и овощное рагу ,на десерт мороженое.Каждый обед должен состоять из одного первого блюда, одного второго и десерта ,при этом в...
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В харчевне''Три пескаря'' на первое предлагали борщ и уху,на второе- стейк из свинины, рыбные котлеты и овощное рагу ,на десерт мороженое.Каждый обед должен состоять из одного первого блюда, одного второго и десерта ,при этом в обеде не должно быть больше одного рыбного блюда. Сколько вариантов таких обедов можно получить из этого набора блюд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Десерт на кол-во вариантов никак не влияет, так как только одно мороженное. Если на первое заказали борщ, то возможны 3 варианта второго блюда, то есть у нас уже 3 варианта. Если же на первое взяли уху, то возможны только 2 варианта второго блюда, еще 2. Всего 5. Ответ: 5
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