Как можно объяснить слова М.Н.Романова в 1917 году о Крымской войне:"эта роковая война свела в могилу николая павловича,который ясно отдавал себе отчет в гибели всей его системы правления..."Изложи свою позичию и приведи один а...

История
Как можно объяснить слова М.Н.Романова в 1917 году о Крымской войне:"эта роковая война свела в могилу николая павловича,который ясно отдавал себе отчет в гибели всей его системы правления..."Изложи свою позичию и приведи один аргумент в ее поддержку. ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Война была во многом проиграна из-за кризиса феодально-крепостнической системы, укреплению которой способствовал тиранический курс Николая 1 (Павловича)

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