Как можно объяснить слова М.Н.Романова в 1917 году о Крымской войне:"эта роковая война свела в могилу николая павловича,который ясно отдавал себе отчет в гибели всей его системы правления..."Изложи свою позичию и приведи один а...

История

Как можно объяснить слова М.Н.Романова в 1917 году о Крымской войне:"эта роковая война свела в могилу николая павловича,который ясно отдавал себе отчет в гибели всей его системы правления..."Изложи свою позичию и приведи один аргумент в ее поддержку. ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!

Автор: Гость