Спишите. Расставьте знаки препинания и обоснуйте их постановку. 1. Для Родины сво??й ни сил ни жизни не жалей. 2. Трава лежала не только на подоконниках но и на столах на комоде. 3. Я люблю как математику так и литературу. 4. ...

Гость: Гость:

1. Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей-перечисление2. Трава лежала не только на подоконниках ,но и на столах на комоде. -противопоставление3. Я люблю как математику ,так и литературу.-союз как так пишется через запятую 4. Они или прилежно шьют что-нибудь для праздника или готовят украшения. 5. Он очень долго говорил с ней ,то громко, то тихо ,то печально ,то весело.-перечисление 6. Что-то ярко горело вдали не то костры жгли ,не то леса горели. 7. Кое-где при дороге попадается угрюмая ракита или молодая березка с мелкими клейкими листьями.