Географические координаты северной америки с решением! Плииз

География
Географические координаты северной америки с решением! Плииз
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Ответ(ы) на вопрос:
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Север:Мыс Мерчисон.73 северной широты 95 западной долготы.Юг:Мыс Марьято-8 северной широты 81 западной долготы.Запад:мыс принца Уэльского-168 западной долготы.,66 северной широты. Восток:мыс Сент-Чарльз 56 западной долготы.,53 северной широты.

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