Помогите написать сочинение "как я встретился с..."
Литература
Помогите написать сочинение "как я встретился с..."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В прошлом голу мы переехали в новый район, и мне пришлось идти в новую школу. Ребята в классе были неплохие, и я быстро со всеми перезнакомился. В нашем классе был ученик, который сразу заинтересовал меня. Его звали Владик. Он постоянно читал: на уроках, на переменах, а иногда и на ходу. Что удивительно, в классе его все любили и никто не называл «букварем» или «зубрилкой». Владик часто дополнял учителя на уроках и с увлечением рассказывал заданное на дом задание, снабжая рассказ новыми подробностями, о которых в учебниках и не упоминалось. Его ответы слушал не только учитель — весь класс сидел, затаив дыхание, как будто Владик только что вернулся из дальних стран и делился впечатлениями. Некоторые ребята приходили в школу в джинсах и кроссовках, а на Владике всегда были аккуратно отутюженные брюки и пиджак. Ему нравилось чувствовать себя строгим и подтянутым. Владик был белобрысым, и поэтому его темные глаза вызывали странное ощущение несоответствия. Эти глаза всегда смотрели добродушно, но внимательно, а во время шуток и розыгрышей в них появлялись веселые искорки. Говорил Владик очень грамотно и красиво, умел отделять главное от второстепенного.
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