Помогите написать сочинение "как я встретился с..."

Гость: Гость:

В прошлом голу мы переехали в новый район, и мне пришлось идти в новую школу. Ребята в классе были неплохие, и я быстро со всеми перезнакомился. В нашем классе был ученик, который сразу заинтересо­вал меня. Его звали Владик. Он постоянно читал: на уро­ках, на переменах, а иногда и на ходу. Что удивительно, в классе его все любили и никто не называл «букварем» или «зубрилкой». Владик часто дополнял учителя на уроках и с увлечением рассказывал заданное на дом задание, снаб­жая рассказ новыми подробностями, о которых в учебни­ках и не упоминалось. Его ответы слушал не только учи­тель — весь класс сидел, затаив дыхание, как будто Вла­дик только что вернулся из дальних стран и делился впе­чатлениями. Некоторые ребята приходили в школу в джинсах и кроссовках, а на Владике всегда были аккуратно отутю­женные брюки и пиджак. Ему нравилось чувствовать себя строгим и подтянутым. Владик был белобрысым, и поэтому его темные глаза вызывали странное ощущение несоответствия. Эти глаза всегда смотрели добродушно, но внимательно, а во время шуток и розыгрышей в них появлялись веселые искорки. Говорил Владик очень грамотно и красиво, умел отделять главное от второсте­пенного.