Линька и ее роль в жизни членистоногих

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Среди позвоночных линька встречается у всех тетрапод. Линяют, сбрасывая несколько слоёв ороговевших клеток эпителия, лягушки и жабы. Линька также характерна для представителей пресмыкающихся. Среди рептилий змеи периодически целиком сбрасывают роговой покров, при этом образуется т. н. « выползок» — сброшенная «шкурка» змеи. У птиц при линьке сменяется оперение, причем в умеренных и приполярных широтах происходит сезонная линька (весной и осенью) — смена зимнего оперения на летнее. Иногда при этом меняется его окраска (полярная сова, белая куропатка). У млекопитающих, живущих в умеренных широтах, как правило, линька также происходит два раза в год — весной, когда сбрасывается густая зимняя шерсть, и осенью, когда нарастает тёплый зимний покров. Зачастую меняется и цвет этого покрова, например, у зайцев, белок и др. Ли́нька — процесс смены покровов животных, имеющий разнообразный характер.Среди беспозвоночных типичная линька встречается у нематод, головохоботных, членистоногих и близких к ним групп. У большинства этих животных линька регулируется гормоном экдизоном. Так как по данным молекулярной филогенетики эти группы родственны друг другу, в последнее время их объединяют под названием Ecdysosoa —Линяющие. У этих групп линька сводится к периодическому сбрасыванию и смене кутикулы. Перед линькой внутренние слои старой кутикулы растворяются, а под ней клетки гиподермы секретируют новую кутикулу. После линьки животное быстро увеличивается в размерах (обычно путем поглощения воды или «надувания» воздухом) до затвердевания новой кутикулы, после чего рост прекращается до следующей линьки (периодический рост).У нематод линяют личинки (обычно имеется четыре личиночные стадии), взрослые нематоды не растут и не линяют. У большинства групп членистоногих (ракообразные, пауки и др.) линьки и рост продолжаются в течение всей жизни.Линька у насекомых, как правило, многократна на стадии личинки; у насекомых с полным превращением при последней линьке личинка превращается в куколку, а после сбрасывания покровов куколки насекомое превращается во взрослую форму — имаго. У насекомых с неполным превращением при последней линьке личинка превращается в имаго (только у подёнок имеется крылатая стадия субимаго, которая перед превращением во взрослое насекомое линяет еще один раз. Взрослые насекомые не растут и не линяют.