Положение по отношению к морям и океанам Канада отт

География
Положение по отношению к морям и океанам Канада отт
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Канада находится на севере американского континента, с юга граничит с США, с севера углубляется на 800 км. за Полярный Круг (полярными островами). Страну омывают Северный Ледовитый, Атлантический и Тихий океаны. Канада является 2 по площади страной мира и имеет общую площадь 9976 тыс. кв. км. Береговая линия простирается на 250тыс. км. Канаде принадлежат острова - Баффинова Земля, Банкс, Виктория, Девон, Ньюфаундленд, Элсмир и др. Высшая точка - г.Логан на северо-западе (5951 м.).

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