Сократите дробь.P.S с подробным решением P.S.S заранее спасибо:)

Алгебра
Сократите дробь.P.S с подробным решением P.S.S заранее спасибо:)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ смотри во вложении
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Укажите основные темы литературы ХХ века.
Ответить
Английский язык
Помогите Пожалуйста перевести текст!
Ответить
Русский язык
К данным именам прилагательным подобрать и записать синонимы. Умный-______,ошибочны??-________,Шаловливый-_________,Тайный-________.
Ответить
Информатика
Написать функцию bsearch, которая принимает на вход отсортированный по неубыванию массив целых чисел и целое число x. В качестве результата функция...
Ответить
Алгебра
Сократите дробь.С подробным решением,пожалуйста) Заранее огромное Спасибо)
Ответить