Знайдіть суму шістнадцяти перших членів арифметичної прогресії (An), якщо а1 = 1, а5 = 3,4
Математика
Знайдіть суму шістнадцяти перших членів арифметичної прогресії (An), якщо а1 = 1, а5 = 3,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычисляем разность прогрессии a5 = a1 +4*d d = (a5-a1)/4 = 1 a16 = a1+15*d = 16 Вычисляем сумму ряда S16 = (a1+a16)* 16/2 = 17*8 = 136 - ОТВЕТ Для суммы складываем первый и последний член ряда и делим на половину таких пар.
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