Что заставили Митрашу пойти по неизведанной тропе ;чему учит нас автор, изображая в повествовании тропу Митраши

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Это произведение учит нас о том, что самое главное в жизни - это любовь и забота о близком человеке. Что пройденные испытания учат ценить теплоту человеческих отношений. Кроме этого, повесть доказывает, что человек и природа едины. Антипыч, хозяин Травки, говорил, что надо жить по правде. А правда заключалась в том, что собака и ее хозяин жили друг для друга. Собака любила своего хозяина, когда он умер. ей приходилось учиться жить для себя. Часто охотясь, она забывала даже поесть, так как привыкла загонять зверя не для себя , а для Антипыча. И всех людей после его смерти она делила на две категории: АНтипычи и враги Антипыча. Митрашу она спасла, вытащив из болота, потому что ей показалось, что мальчик- это маленький Антипыч, ее прежний хозяин. Жить в дружбе, заботясь о других- это есть правда Антипыча и собаки Травки. О единстве человека и природы. Это «думающая» и «говорящая» природа: ель, сосна, волк, лось, тетерев, собака Травка. Все они сыграли важную роль и в повествовании, и в судьбе Насти и Митраши. У камня болотная тропа расходилась вилкой: одна, плотная тропа, шла направо, другая, слабенькая, — прямо. Митраша выбрал трудный путь — решил идти по слабенькой тропе, а Настенька — по плотной. Ребята поссорились, и вдруг рванул ветер, сосна и ель, нажимая друг на друга, по очереди застонали, как будто сама природа предостерегала детей. Но Митраша не послушал благоразумной Насти, «…оставил выбитую тропу человеческую и прямо полез в Слепую елань». А Настя так увлеклась сбором клюквы на палестинке, что нескоро вспомнила о брате. И быть бы беде, но, как это часто бывает в сказках, на помощь снова пришла природа.