Скласти 5 речень зі знаком ?(знак вопроса) срочно,можете на русском написать!!
Английский язык
Скласти 5 речень зі знаком ?(знак вопроса) срочно,можете на русском написать!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В смысле 5 предложений? На какую тему? просто 5 вопросов? Where do you live?- Где ты живешь? How old are you? – Сколько тебе лет? Do your parents live in a house? – Твои родители живут в доме? Is it an interesting book? – Это интересная книга? Can you play chess? – Ты умеешь играть в шахматы?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что заставили Митрашу пойти по неизведанной тропе ;чему учит нас автор, изображая в повествовании тропу Митраши
Геометрия
Помогите, пожалуйста!! Внизу есть вариант на русском. Діаметр круга дорівнює 16 см. У ньому проведено хорду довжиною 8 см, яка дорівнює стороні пр...
Английский язык