6-4=8 . переставить одну спичку , чтоб получилось равенство
Математика
6-4=8 . переставить одну спичку , чтоб получилось равенство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мыслим нестандартно :-) Анализируя задание, становится ясно, что в десятичной записи его невозможно выполнить. Какие ещё есть системы записи чисел? Двоичная: "0"- это ноль; "1"- это один; "10"- это два; "11"- это три... не то; Шестнадцатиричная: "0"- это ноль; "1"- это один; "2"- это два; "3"- это три;... "9"- это девять; "А"- это десять; "В" - одиннадцать; "С" - двенадцать... - вот оно! Итак, берём нижнюю горизонтальную спичку из "8" и переставляем на "минус", чтобы получился "+" - получаем 6 + 4 = А, что в переводе с шестнадцатиричной системы в десятиричную означает 6 + 4 = 10
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