Вычислите объем кислорода (л), необходимый для сгорания 12 л (н.у.) ацетилена. (пожалуйста с подробным решением и дано)

Химия

Вычислите объем кислорода (л), необходимый для сгорания 12 л (н.у.) ацетилена. (пожалуйста с подробным решением и дано)

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