Вычислите объем кислорода (л), необходимый для сгорания 12 л (н.у.) ацетилена. (пожалуйста с подробным решением и дано)
Химия
Вычислите объем кислорода (л), необходимый для сгорания 12 л (н.у.) ацетилена. (пожалуйста с подробным решением и дано)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2C2H2 + 5O2 --> 4CO2 + 2H2O n(C2H2)=12/22,4=0,53моль По уравнению n(C2H2):n(O2) = 2 : 5 (Отношение объемов газов раво отношению их коэффициэнтов) n(O2)=(0,53*5)/2=1,34моль V(O2)=1,34*22,4=30л Можно и в одно действие(без молей) V(O2)=(12*5)/2=30л
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