Мексика граничит с кем.......

География
Мексика граничит с кем.......
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Государственная граница Мексики с другими государствами региона довольно протяженная, она составляет около 4263 км. На севере Мексика граничит с США, протяженность этой границы составляет 3141 км...
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