-2m^3n^2 в четвёртую часть ( Возвести в одночлен )

Алгебра
-2m^3n^2 в четвёртую часть ( Возвести в одночлен )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-2m³n²)^4=(-2)^4(m³)^4(n²)^4=16m^12n^8
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