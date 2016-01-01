Як зменшити расову дискримінацію ?

Право
Як зменшити расову дискримінацію ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потрібно встановити певні заборони по дискримінації(закони,можлифо штрафи) для людей які зазнають таких знущань забезпечити хороші умови праці,житло; знайти людей які будуть слідкувати за даним правопорушеннням
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