Як зробыты медаль и из какова материала можна зделать медаль
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Як зробыты медаль и из какова материала можна зделать медаль
Ответ(ы):
Гость:
Медь,золото и серебро(чугун)
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