Яка була основна тематика ЗМІ публікацій в 60 -80 роках відповідь доведіть) даю 99 балів)

Гость: Гость:

1. Внешняя политика: СССР - миролюбивое гос-во, борется за мир во всем мире, помогает соц. странам и странам народной демократии, а также развивающимся странам; империалисті - плохие, ими навязана гонка вооружений, они так и думают, где бы развязать новую войну, кого-нибудь поработить и обидеть СССР, но хороший СССР всех спасет. Потом пошла тема разрядки международной напряженности и сокращения вооружений с обеих сторон. 2. Внутренняя политика: очередные съезды и пленумы КПСС и КПУ, трудовые достижения советских трудящихся, вести с полей и прочая бравурная лабуда, хотя имела место и критика отдельных недостатков, которые еще не успели искоренить. Репортажи с предприятий, строек, колхозов, интервью с руководителями или передовиками труда. 3. Новости науки и культуры - по ситуации, что происходило, то и освещали. Доки - берем любую газету наугад и там это все будет