Реши уравнение мне до завтра ! а) (x*3+56):4=26; б) 400-200:(x-4)=360
Математика
Реши уравнение мне до завтра ! а) (x*3+56):4=26; б) 400-200:(x-4)=360
Ответ(ы):
Гость:
А)(3х+56):4=26 3х+56:4=26 3х+14=26 3х=26-14 3х=12 х=12:3 х=4
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