Прямоугольник 3х6 разделили на два квадрата.найди площади прямоугольника и квадратов.проволоку согнули в виде квадрата 3х3.два таких квадрата приложили друг к другу и получили прямоугольник.какого размера прямоугольник получит...
Математика
Прямоугольник 3х6 разделили на два квадрата.найди площади прямоугольника и квадратов.проволоку согнули в виде квадрата 3х3.два таких квадрата приложили друг к другу и получили прямоугольник.какого размера прямоугольник получится?сколько израсходовали проволоки?
Ответ(ы):
Гость:
3*6=18 -площадь прямоугольника Если разделить прямоугольник на 2 квадрата,то получится 2 квадрата со сторонами 3.Площадь одного квадрата равна: 3*3=9 Один квадрат из проволоки равен 3*3=9,а следовательно если сложить 2 квадрата с S=9,то получится прямоугольник S которого равна: 9+9=18.Проволоки израсходовали (3*2)+(6*2)=18
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